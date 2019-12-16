Milli Mücadele'nin 100. yılında dünden bugüne 'Türk Sporu Çalıştayı' yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde 32 spor federasyonunun katılımıyla Milli Spor Politikası Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış sunumu 'Rıfkı' isimli robot tarafından yapıldı.



Türkiye'nin en seçkin akademisyenleri, spor yöneticileri, eğitmenler ve profesyonel sporcular, Milli Mücadele'nin 100. yılında Türk sporunu konuştu. Spor konusunda önde gelen akademisyenleri, spor yöneticileri, eğitmenler ve sporcuları bir araya getiren çalıştayda, dünü ve bugünüyle Türk sporu tüm yönleriyle ele alındı. Çalıştay kapsamında düzenlenen 'Spor Kültürü', 'Spor Yönetimi ve Eğitimi', 'Spor ve Yerel Yönetimler', 'Spor ve Medya', 'Spor Yönetimi ve Federasyonlar' ile 'Spor Yönetimi ve Bilişim' komisyonlarında ise Türk sporunun vizyonuna ilişkin fikirler masaya yatırıldı.



"Türkiye'de tesis anlamında çok ilerideyiz"



Çalıştay öncesi konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Türkiye'de tesis anlamında çok ilerideyiz. Çok çok iyiyiz. Ama bu tesisleri etkin kullanmak konusunda bir problemimiz var. Bugün de aslında spor yönetimi bu konulara burada tartışılacak. Burada değerli hocalarımıza, federasyonlarımızın önlerini açmak, bir fikir oluşturmak için bunlardan bahsediyorum. Bir diğer hedefimiz; elit sporcu yetiştirmek ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda daha başarılı hale getirmek. Gerçekten de elit spor konusunda bir takım problemler var. Kapsamlı bir politika ortaya koymak zorundayız. Bu konunun da burada tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanında yetenek taraması yapıyoruz. İlkokul 3. sınıflarda bir milyon 200 bin öğrenciye spor taraması yapıyoruz. Onlardan yetenekli olanları seçiyoruz. Bir yıl boyunca da bir ders programı, bir hareketlilik, bir esneklik kazandıracak program uyguladıktan sonra da 5. sınıftan itibaren spora yönlendiriyoruz. Bu tarama devam ediyor. Bu taramanın daha da etkin bir şekilde uygulanması gerekiyor. Türkiye'nin insan kaynağı açısından da 3. sınıfa giden çocukların hangi özelliklere sahip, bunu ortaya çıkarmış oluyoruz. Bugüne kadar da hiç sahip olmadığımız bir bilgiye sahip olacağız" dedi.



"Gençlerle iletişim konusunu çözmemiz lazım" diyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bunun için bu iletişim konusu içerisinde akademisyeninden, bakanlığa, yerel yönetimlerinden, öğretmenlerinden, öğrencilerinin her gurubunun olduğu hem geçmiş tespitlerin hem de gelecek ile neler yapılabileceği masaya yatırılmış olacak. Güncel bilgilerle önümüze bir harita çıkmış olacak. Bu çalıştaylarla birlikte yerel yönetimler burada olmalı. Çünkü yerel yönetimler fiziken sporculara mekan sunan, imkan sunan kurum. Artık belediyecilik içerisinde ilçesinde yaşayan sporun, sporcuyu geleceğe taşımakla ilgili bir ödevi var. Bizler bunun farkındayız. Gerekliliklerini daha önce nasıl yapıyorsak bundan sonra da yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL