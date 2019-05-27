Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele'nin 100. yılında gençler ecdadın izinde

Milli Mücadele'nin 100. yılında gençler ecdadın izinde

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Kültür Gezisi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Pertevniyal Sultan Yurt Müdürlüğü öğrencileri ile Şule Yüksel Şenler Yurt Müdürlüğü öğrencileri Çanakkale gezisini tamamladı.

Milli Mücadele'nin 100. yılında gençler ecdadın izinde, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Kültür Gezisi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Pertevniyal Sultan Yurt Müdürlüğü öğrencileri ile Şule Yüksel Şenler Yurt Müdürlüğü öğrencileri Çanakkale gezisini tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim yurtlarında Çetin Ceviz Projesine katılarak başarılı olan gençler ecdadın uğrunda can verdiği topraklara Çanakkale'ye giderek atalarının mücadele ettiği ve şehit düştüğü yerleri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; "Gençlerimizin Milli Mücadele Ruhunu Atalarımızın can verdiği topraklarda görüp hissetmelerini sağlayan Kültür Gezisine verdiği desteklerinden ötürü Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'e teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı Hain Saldırıda Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu İlk Yerli ve Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis Marmara'yı Karış Karış İnceliyor 17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:11:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele'nin 100. yılında gençler ecdadın izinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]