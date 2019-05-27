Milli Mücadele'nin 100. yılında gençler ecdadın izinde
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Kültür Gezisi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Pertevniyal Sultan Yurt Müdürlüğü öğrencileri ile Şule Yüksel Şenler Yurt Müdürlüğü öğrencileri Çanakkale gezisini tamamladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Kültür Gezisi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Pertevniyal Sultan Yurt Müdürlüğü öğrencileri ile Şule Yüksel Şenler Yurt Müdürlüğü öğrencileri Çanakkale gezisini tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim yurtlarında Çetin Ceviz Projesine katılarak başarılı olan gençler ecdadın uğrunda can verdiği topraklara Çanakkale'ye giderek atalarının mücadele ettiği ve şehit düştüğü yerleri ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; "Gençlerimizin Milli Mücadele Ruhunu Atalarımızın can verdiği topraklarda görüp hissetmelerini sağlayan Kültür Gezisine verdiği desteklerinden ötürü Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'e teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ
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