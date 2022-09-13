Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı için Türk bayrağı Samsun'dan bisikletle yola çıkarıldı

Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'dan, son kurşunun atıldığı Balıkesir'in Bandırma ilçesine bisikletle taşınacak bayrak yola çıkarıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) tarafından, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla "İlk Adımdan Son Kurşuna Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Milli Mücadele'yi başlatmak için İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da kente getiren Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan Bandırma Vapuru Müzesi'nin önünde 100 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

Bandırma Vapuru ve dev Türk bayrağı dron ile görüntülendi.

Bayrak, Bandırma ilçesine götürülmek üzere milli bisikletçi Levent Atıl'a teslim edildi.

OMÜ adına bayrağı Atıl'a teslim eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, AA muhabirine, Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında bayrak törenini Samsun'dan başlattıklarını söyledi.

Alışır, "Milli Mücadele'mizin ilk adımı Samsun'dan atıldı, Kurtuluş Savaşı'nın son kurşunu da Bandırma'dan atıldı. Samsun'dan Bandırma'ya bu anlamlı yolculukla aslında başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle, şükranla, hürmetle anıyoruz. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı arkadaşlarımıza teslim ettik. Bu yolculuk esnasında yolları açık olsun." diye konuştu.

Milli bisikletçi Atıl ise teslim aldığı bayrağı 5 günlük yolcukla ilçeye götüreceğini ifade etti.

Günde ortalama 850 kilometre pedal çevireceğini dile getiren Atıl, "Bir aksilik olmadığı sürece 17 Eylül'de bayrağı törenle teslim edeceğim. Güzergahta bana araç eşlik edecek, lojistik, güvenlik ve konaklama yardımı açısından. Her gün yaklaşık 6 saatlik sürüşlerim olacak. Beşinci günün sonunda da Bandırma'ya varmış olacağız." dedi.

BANÜ Bisiklet Topluluğu tarafından ilçe girişinde karşılanacak bayrak, üniversitenin merkez yerleşkesinde açıldıktan sonra 100 bisikletçi eşliğinde Son Kurşun Anıtı'na götürülecek.