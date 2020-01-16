"Milli Mücadele'nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde 1919" kitabı yayınlandı - Son Dakika
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"Milli Mücadele'nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde 1919" kitabı yayınlandı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu Türkiye'de 8 üniversiteden 13 akademisyenin 1919 olaylarına odaklanan yazılarından oluşan "Milli Mücadele'nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde 1919" adlı kitap yayınlandı.

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu Türkiye'de 8 üniversiteden 13 akademisyenin 1919 olaylarına odaklanan yazılarından oluşan "Milli Mücadele'nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde 1919" adlı kitap yayınlandı.


Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. İbrahim Bozkurt'un editörlerinden ve kitap içindeki bölüm yazarlarından biri olduğu kitapta, yine Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Öğr. Üyesi Dr. Birgül Bozkurt'un da bir yazısı bulunuyor.


Kitapla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İbrahim Bozkurt, "Birinci Dünya Savaşının galipleri olan İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu'da başlayan işgaller, hukuksuzluklar ve haksızlıklar bir milleti var olma çabasıyla örgütlenmeye yöneltmiştir. Bu bağlamda Milli Mücadele, çeşitli zorluk ve yetersizliklere rağmen, ülkenin işgaline ve parçalanmasına sessiz kalınmadığını gösteren, Anadolu'da verilen topyekun bir direnişin adı olmuştur. 1919'u birbirinden farklı konu ve bakış açılarıyla değerlendiren 13 yazarın ortak amacı, Milli Mücadelenin 100. Yıl dönümünde, tarihsel dönüm noktalarına özgü bir geleneği devam ettirmek ve toplumsal hafızaya akademik bir yayınla katkıda bulunmaktadır" dedi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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