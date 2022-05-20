Milli Mücadele'nin ilk mitingi olan "Havza mitingi" kutlandı

Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü ile Milli Mücadele'nin ilk mitingi olan İzmir işgalini protesto mitingi kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'nda, 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen spor gösterilerinin ardından Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay ve vatandaşların katılımıyla 100 metrelik Türk bayrağıyla Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'ne kadar yürüş gerçekleştirildi.

Cami avlusunda, 103 yıl önce halkı Milli Mücadele'ye teşvik etmek ve İzmir işgalini protesto amacıyla düzenlenen gösteride olduğu gibi katılımcılara kuru üzüm dağıtıldı.

Daha sonra, yaptığı konuşmayla Havzalıların Milli Mücadele'ye katılmalarını teşvik eden Sıtkı Hoca'yı temsilen Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından ilk mitingdeki metin okundu.

Ardından camide Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için mevlit düzenlendi. Program, katılımcıların Atatürk Evi'ni ziyaretiyle son buldu.

Kaymakam Nayman, AA muhabirine, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Havza'da ilk miting metninin okunmasının 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Ulu Önder'in Havza'da 18 gün boyunca kaldığı evi ziyaret ettik. Çocuklarımıza Atatürk'ün burada yapmış olduğu çalışmaları ve günleri anlatmak istiyoruz." dedi.

Özdemir de Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'da geçirdikleri zamanı ve yaptıkları çalışmaları yad etmek ve halka anlatmak adına bir dizi program düzenlediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"30 Mayıs 1919'da Havza'da tertip edilen ve kurtuluş mücadelesinin ilk mitingi olarak kayıtlara geçen miting metnini okuduk. Şanlı tarihimizde Havza'nın önemli bir yere sahip olduğunu anlatmak istiyoruz. O günün şartlarında ilk mitingde okunan metin, işgal güçlerine karşı ilk başkaldırının simgesi olmuştur. Aynı ruhla, aynı şevkle bu geleneği devam ettiriyoruz. Bugüne kadar toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun."