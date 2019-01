Milli Mücadele'nin Kadın Kahramanın İsmi Parkta Yaşatılacak

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, milli mücadelenin kahramanlarından Kastamonulu Şerife Bacı'nın adını yaşatmak için Esenler'deki Menderes Parkı'na "Şerife Bacı Parkı" adının verileceğini açıkladı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Esenler Kastamonulular Dayanışma Derneği (KASDER) ile birlikte milli mücadele kahramanlarından Şerife Bacı'yı andı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, Esenler Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar, KASDER Esenler Şube Başkanı Ferhat Akkaya ve çok sayıda Kastamonulu vatandaş katıldı. Program Şehit Şerife Bacı adlı belgeselin gösterimiyle başladı.



"MEMLEKET ŞERİFE BACI'LARLA DOLU"



Memleketin her köşesinin Şerife Bacı'larla dolu olduğu söyleyen AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan,"Bu kahramanların, 81 milyonun zihninde asırlarca yaşaması lazım. Bu memleketin ne kadar kıymetli olduğunu onların nezdinde çok daha iyi anlıyoruz. Biz inanıyoruz ki bu güzel memleketin her şehrinin her köyünde Şehit Şerife Bacı'larımız var" dedi.



"BU TOPRAKLARIN ŞERİFE BACI'LARI MİLYONLARDIR"



Şerife Bacı'nın bu toprakları bize emanet bıraktığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,"Şerife Bacı, şu anda bizi duyuyordur. Bizim inancımız bunu söylüyor. Şerife Bacı, bugün bize 'Yarın vatan için aynı kahramanlığı gösterir misiniz?' diye soruyor. Şerife Bacı bize bir ders verdi ve bize bir emanet bıraktı. Mesele vatansa can sonradan gelir. Şerife Bacı bize, 'Canımı, kanımı, malımı, çocuğumu feda ettiğim vatanım size emanettir' dedi. Bize düşen bu emaneti en yüce bir şekilde korumak, yüceltmek ve yeniden bu topraklar üzerinde kirli oyunlar oynamaya kalkanlara, 'Şerife Bacı ölmüş olabilir ama bu salondaki herkes Şerife Bacı'dır' diyebilmektir. Tarih boyunca bunun için var olduk, bundan sonrada bunun için var olacağız. Bu toprakların Şerife Bacı'ları, Nene Hatun'ları milyonlardır" şeklinde konuştu.



"HER KASTAMONULU ÇOCUĞUNA ŞERİFE BACI'YI ANLATMALI"



Amacımız çocuklarımıza kim olduklarını ve nereden geldiklerini hatırlatmak diyen Başkan Göksu şu ifadeleri kullandı:



"Biz Esenler Belediyesi olarak bu programları yaparken yöre etkinliği yapmış olmak için değil, tarihimizi fark etmek, tarihimizi fark ederken bize emaneti bırakan kahramanları yeniden hatırlamak, çocuklarımıza ne olduğumuzu, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatmak için buradayız. Her Kastamonulu, çocuğuna Şerife Bacı'yı anlatmalı, öğretmeli ki hangi topraktan beslendiğini, su içtiğini,hangi havayı tenefüs ettiğini iyi bilsin."



"'MENDERES' ARTIK 'ŞERİFE BACI PARKI'"



Göksu, Menderes Mahallesi'nde yapılan altı otopark ve kapalı pazar, üstü park olan Menderes Parkı'na "Şerife Bacı Parkı" adının konulacağının müjdesini verdi. Göksu, Şerife Bacı'nın biyografisinin de parkın içinde yer alacağını söyledi.



"İSTİKLALİMİZİN ÖNEMLİ İSMİ"



Şehit Şerife Bacı'nın İstiklal yolunda önemli bir figür olduğuna değinen Tarihçi Yazar İlyas Kara, "Kastamonu tarihi üzerine binlerce sayfa okudum. Beni en çok etkileyen kısmı Milli Mücadele yılları ve Şehit Şerife Bacı oldu" dedi.



'ŞERİFE BACI' OYUNU BÜYÜK ALKIŞ ALDI



Gecede, tiyatro sanatçısı Başak Özel'in Şerife Bacı'nın şehit olduğu kahramanlık hikayesini anlattığı tiyatro oyunu ile izleyicilerinden büyük beğeni aldı. KASDER Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Teker de izleyicilere şiir dinletisi sundu. - İstanbul

