Milli Mücadele'nin kahramanı "Kara Fatma" konferanslarla anlatılacak - Son Dakika

Milli Mücadele'nin kahramanı "Kara Fatma" konferanslarla anlatılacak

11.11.2020 11:41
Milli Mücadele'nin kahramanı

Erzurumlu kadınlar, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından hemşehrileri Kara Fatma'yı konferanslarla anlatarak köyünde heykelini yapacak.

Erzurumlu kadınlar, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından hemşehrileri Kara Fatma'yı konferanslarla anlatarak köyünde heykelini yapacak.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinden yapılan açıklamada, Türk toplumunun tarih sahnesinde yeniden var olma ve bağımsızlık elde etme amacıyla giriştiği Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından ve sembol isimlerinden Kara Fatma'nın baba ocağının kentin Aşkale ilçesine bağlı Çay köyü olduğu belirtildi.

Kara Fatma'nın, her ne kadar Milli Mücadele döneminin bir sembolü olsa da memleketinde gereken itibarı görmediği aktarılan açıklamada, Kara Fatma'nın, bu mücadele öncesinde de memleketi için her türlü zorluğu göze alıp siperlerde silah tutmaktan geri durmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Kara Fatma'nın kahramanlığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatan müdafaasını canını dişine takıp Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk'ü yakalayarak orduda görev almak istediğini söyledi. Mustafa Kemal tarafından bu gözü kara Dadaş kızına 'Kara Fatma' adı verilince yurdumuzun pek çok yöresinde Milli Mücadele'de kahramanlık gösteren tüm kadınlara aynı isim verilmiş ve kahraman kadınlar, Kara Fatma olarak anılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal'in emriyle orduya katılan, ünü sınırları aşan Kara Fatma, Sakarya ve Başkumandanlık muharebelerine de katıldı. Hemşehrimiz, İmtiyaz, Liyakat ile Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibidir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı ve araştırmacı-yazar Zekiye Çomaklı ise hemşehrileri için geçen sene Kara Fatma Konferansı düzenlediklerini belirtti.

Kara Fatma ile ilgili yanlış bilinen bilgileri konferansta paylaştığını bildiren Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği olarak tüzüğümüzde yer alan kültür programı düzenleme yönünde bir proje hazırlayarak İçişleri Bakanlığı Proje Destek Birimi'ne verdik. Projemizin konusu milli kültürümüzün devam etmesi için kendi değerlerimizi tanımamızın gerekliliğini vurgulayan bir konu idi ve onaylandı. Fakat pandemi nedeniyle proje uygulamasında takvim revizyonu yapılarak projeyi mart ayında başlatmamız uygun görüldü. Valimizin proje ile ilgili bilgisi var, önümüzde ki günlerde il ve ilçe protokolüyle bir toplantı düzenleyerek bilgilendirme yapacağız."

Çomaklı, "Milli Mücadele'nin kadın kahramanları ve Kara Fatma konferanslarla anlatılıp, akabinde Çay köyde bir Kara Fatma heykeli yapılacaktır. Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak en azından 'Nene Hatun'un yanında Kara Fatma'da var' diye gurur duymak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kara Fatma, Kadın, Milli, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Mücadele'nin kahramanı 'Kara Fatma' konferanslarla anlatılacak - Son Dakika


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