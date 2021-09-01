Milli Mücadele ruhunu yaşatmak için Erzurum'dan Sivas'a yürüyor - Son Dakika

"1919 Ruhuyla Mustafa Kemal Atatürk'ün İzlerinde Erzurum'dan Sivas'a" sloganıyla Erzurum'dan yürüyüş başlatan 69 yaşındaki ekonomist Osman Kemal Ağaoğlu, Sivas'ın Zara ilçesine ulaştı.

Ağaoğlu, 22 Ağustosta Erzurum'dan başlattığı yürüyüşü kapsamında Zara'ya geldi.

Ağaoğlu, "Arkadaşlarım bu yürüyüşün mutlaka bir kitabının yazılması yönünde zorlamaya başladılar. Benim yazarlık yönüm de var. Yazayım dedim elim bir türlü gitmedi, bir eksiğimiz kaldı. Eksiklik neydi? Atatürk'ün Sivas'tan Erzurum'a gidişi, Erzurum'dan Sivas'a gelişi. 1919'un 100. yılı anısına niyetlendiğimiz yürüyüşün tamamını 1919'un 102. yılına denk getirerek bitirmiş olduk. Yarın Sivas'ta Atatürk'ün karşılandığı nokta olan Paşapınar'ında yürüyüşümü tamamlayacağım." dedi.