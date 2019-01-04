Milli Mücadele Şehitlerimiz Ve Tüm Şehitlerimiz İçin Mevlid Okundu

Namaz sonrasında Osmaniye Belediyesi tarafından vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

Envar-ül Hamit (büyük) camide okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara helva ikram eden Belediye Başkanı Kadir Kara; "Yapmış olduğumuz kutlama ve anma programları çerçevesinde mübarek Cuma gününde Büyük Camiide milli mücadele şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları ve ruhları için mevlid-i şerif okuttuk. Mevlid programının sonrasında vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Allah şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin mekanları cennet olsun inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle 7 Ocak günü yapacağımız kutlama programlarına davet ediyor selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." Şeklinde konuştu.

Osmaniye Belediyesinin ikramlarını alan vatandaşlar, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek mevlid programı ve ikramlardan dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

7 Ocak Osmaniye'nin Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş savaşı şehitleri ve tüm şehitlerimiz için okunan Mevlid programına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, siyasi parti il,ilçe başkanları ve temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.