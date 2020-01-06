"Milli Mücadele Tırı" Afşin'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Milli Mücadele Tırı' Afşin'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika

"Milli Mücadele Tırı" Afşin'de öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dönümü kutlamaları kapsamında yola çıkan "Milli Mücadele Tırı" Afşin'e geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dönümü kutlamaları kapsamında yola çıkan "Milli Mücadele Tırı" Afşin'e geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100. yıl etkinlikleri kapsamında Afşin'e gelen tır, Afşin Belediyesi Kültür Merkezi yanındaki alanda, öğrencilere kurtuluş mücadelesini anlatan sinevizyon gösterisi izletildi.

Öğrenciler burada yetkililerden bilgi alıp, kurtuluş mücadelesine ilişkin bilgi sahibi oldu.

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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