Milli mücadele yıllarının basılı cephesi 100. yaşında sempozyuma konu oldu - Son Dakika

Milli mücadele yıllarının basılı cephesi 100. yaşında sempozyuma konu oldu

100 yıllık Dergah Mecmuası'nın milli mücadeleye verdiği destek gelecek kuşaklara aktarıldı

Derginin önemine değinen Prof Dr. Necat Birinci;

"Devletin hangi temeller üzerinde kurulması gerektiğini de işaret eden bir dergidir"

KOCAELİ - Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yayın hayatına başlayarak baş yazarı Yahya Kemal'in ve talebelerinin görev yaptığı 100 yıllık dergi Dergah Mecmuası'nın milli mücadeleye verdiği destek ile o yıllarda yeni kurulacak olan devletin temellerine işaret etmesinin önemi Kocaeli'de düzenlenen sempozyumda anlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 100. Yılında Dergah Mecmuası Sempozyumunda Dergah Mecmuası'nın milli mücadeleye katkıları ele aldındı. 15 Nisan 1921 ve Ocak 1923 tarihleri arasında, İstiklal Mücadelesinin devam ettiği yıllarda 42 sayı yayınlanan Dergah Mecmuası, edebi yönünün yanı sıra milli mücadeleye vermiş olduğu destekle de öne çıkıyor. Yahya Kemal başta olmak üzere Darülfunun hocaları ve öğrencileri tarafından yayınlanan Dergah Mecmuası İstiklal mücadelesinin en koyu savunucuları olarak görülüyor. Gölcük Belediyesi tarafından başlatılan ve 2 gün sürecek sempozyuma, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı, Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan protokol konuşmaları sonrasında Prof. Dr. Necat Birinci tarih ve edebiyat ile ilgili sunum yaptı. İhlas Haber Ajansı mikrofonuna Dergah'ın önemini anlatan Prof Dr. Necat Birinci bu tür dergilerin mutlaka tanıtılması gerektiğinin altını çizerek, Dergah Mecmuası'nın milli mücadeleyi destekleme özelliğinin yanı sıra bir çok önemli özelliklere de sahip olduğunu belirtti.

Milli mücadeleyi destekleyerek yeni kurulacak devletin temellerine ışık tuttu

Dergah'ın milli mücadeleye verdiği desteğin yanı sıra, kurulacak devletin hangi temeller üzerinde kurulması konusunda da işretler verdiğini ifade eden Prof Dr. Necat Birinci, "Dergilerimizi tanımak son derece önemli bir şey. Hele milli mücadele dönemi 1919 - 1923 arasındaki yayın hayatımızı çok iyi bilmemiz lazım. Dergah 1921'de çıkıyor, Yahya Kemal'in baş yazarı olduğu bir dergi. Milli mücadeleyi destekleyen bir dergi. Gölcük Belediyesi son derece isabetli bir iş yapıyor. Bundan önce son derece önemli işler görmüş dergileri ilmi olarak inceleten sempozyumlar yaptı. Bugün de Dergah üzerinde yapılıyor. Dergah sadece milli mücadeleyi anlatan, onu tanıtan bir dergi olmak yanında batı düşüncesini yani, kurulacak olan bir devletin hangi temeller üzerinde kurulması gerektiğini de işaret eden bir dergidir. Çünkü İttihat Terraki döneminden başlayan, milliyetçiliğe dayanan bir batı materyalizmini anlattığı bir sistem vardı. Materyalist bir milliyetçilik anlayışı üzerinde Dergah, Berkson ekolüyle manevi değerleri de öne çıkaran bir anlayış ile Mustafa Şekip Tunç üzerinden bunu Türk aydınlarına tanıtmaya çalıştı. Bu yönü üzerinde pek durulmaz. Bu bakımdan Dergah son derece önemli" dedi.

"Bu tip dergilerin mutlaka tanıtılması lazım"

Özgür düşünce ile ortaya çıkan bu tarz dergilerin mutlaka tanıtılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Birinci, "Gölcük Belediyesinin sayın belediye başkanını kutluyorum, ona bu fikri veren danışmanlarını da tebrik ediyorum. Bu tip dergilerin mutlaka tanıtılması lazım. Mesela bu dönemde çıkan bir de Büyük Mecmua var o da son derece milli mücadelenin heyecanını anlatan bir dergidir. Bunların yeni nesillerce anlatılması gerekir. 'Dergiler hür düşüncelerin kaleleridir', Cemil Meriç'indir bu söz. Gerçekten öyle, bazı dar alanda ideolojilere bakan dergiler yanında, asıl dergilerin hür düşünceyi tanıtmasıdır. Dergah bunlardan birisidir. Dergah'ın bunu milli mücadele gibi sonucu ne olacağı belli olmayan, var oluş ile yok oluş arasında gidip gelen bir devlet ve millet yapısı içinde böyle bir derginin milleti bir araya getirecek duyguları anlatması, Gölcük Belediyesi'nin de bunu bir sempozyum yapması son derece önemlidir" diye konuştu.