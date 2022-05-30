KASTAMONU - "Milli Mücadele Yolu"nu kano ile geçiyorlar - Son Dakika
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KASTAMONU - "Milli Mücadele Yolu"nu kano ile geçiyorlar

30.05.2022 20:14

İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını kano ile 9 Haziran'da Şeref ve Kahramanlık Günü'nü kutlayacak olan İnebolu'ya götürecek sporcular, Ereğli Limanı'na geldi.

İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını kano ile 9 Haziran'da Şeref ve Kahramanlık Günü'nü kutlayacak olan İnebolu'ya götürecek sporcular, Ereğli Limanı'na geldi.

İstanbul Kabataş sahilinden 25 Mayıs'ta kano ile açılan sporcular Keremhan Kara ve Ahmet Ergün, Ereğli Yelken Kulübü önünde Ereğli Belediye Başkan Vekili Gökhan Günay, Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Yelken Kulübü Başkanı Sezai Çimenoğlu ve yönetim kurulu tarafından karşılandı.

Sporcu Keremhan Kara, gazetecilere, milli mücadele yıllarında İstanbul'dan İnebolu'ya teknelerle cephane taşıyanların anısına İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını Kastamonu Valiliğine teslim edeceklerini söyledi.

İstanbul'dan İnebolu'ya uzanan İstiklal yolunu hatırlatan Kara, "Şerife bacılar, Halime çavuşlar sayesinde kağnılarla mühimmatlar taşınmış. Bunun öncesinde deniz rotası var. Mühimmatların İstanbul'dan İnebolu'ya indirilmesi. İndirilmesinde takalar, kayıklar büyük emek gösterdiler. Bu emeklerine binaen birazcık da hatırlatmak için İstiklal yolunun 101. yılı şerefine o zamanki insanları bir nebze anlayabilmek için İstanbul'dan çıkıp İnebolu'ya kadar kürek çekeceğiz." dedi.

Kara, toplam 15 gün sonunda 480 kilometrelik güzergahta kürek çekeceklerini ve ardından 9 Haziran'da kutlanan İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün sabah saatlerinde İnebolu'ya ulaşarak Kastamonu Valisi'ne Türk bayrağını teslim edeceklerini dile getirdi.

Yolculuğa başladıkları İstanbul'da boğaz geçişlerinde akıntıyla mücadele ettiklerini anlatan Kara, "İstanbul boğazının akıntısı meşhur. 5 metrelik kano teknesiyiz. Kanoların akıntıda ilerlemesi oldukça güç. Bu teknelerle boğazı geçmek çok zordur, geçtik. Karadeniz bize yumuşak davrandı, bir fırtınaya yakalandık sadece. Deneyimliyiz, sahile kendimizi güvenli bir şekilde atıyoruz." diye konuştu.

Yolculuk sırasında atıklarını, poşetlediklerini, uğradıkları alanda çöp konteynırlarına attıklarını ve bundan ötürü de kendilerini karşılamaya gelenlerin teşekkür ettiğini belirten Kara, şöyle devam etti:

"Uğradığımız rotalarda çöpleri yere atmamamızdan dolayı teşekkür edenler oldu. Onların iyi niyetinden şüphemiz yok ama insanlarımızın zaten bu görevi. Denizi niye kirletelim? Hepimiz yüzüyoruz, kürek çekiyoruz. Kanolarımızın içerisinde muhafaza edip konakladığımız yerlerde atıyoruz."

Başkan Vekili Günay ve Yelken Kulübü Başkanı Çimenoğlu da sporculara çeşitli hediyeler verdi.

KASTAMONU - Milli Mücadele Yolu nu kano ile geçiyorlar
KASTAMONU - Milli Mücadele Yolu nu kano ile geçiyorlar
KASTAMONU - Milli Mücadele Yolu nu kano ile geçiyorlar
KASTAMONU - Milli Mücadele Yolu nu kano ile geçiyorlar

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Kaynak: AA

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