Batı Cephesi Karargahı'nın gizli toplantısı anısına düzenlenen U12 Futbol Turnuvası başladı

Milli Mücadelemizde Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz kararını aldığı Akşehir'de; gizli bir toplantıda komutanları bir araya getirmek ve gizli bir şekilde kurmaylarıyla planlarını paylaşacak fırsat oluşturmak amacıyla 28 Temmuz 1922'de düzenlediği futbol maçının anısına, 24 Ağustos Akşehir Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen U12 Futbol Turnuvası başladı.

Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen; Fenerbahçe, Beşiktaş, Akşehirspor, Altınordu, Antalyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kayseri spor, Konyaspor ve Samsunspor kulüplerinin U12 takımlarının katıldığı turnuva çekişmeli maçlarla devam ediyor.

A ve B grubu olarak iki grupta yapılan turnuvanın A grubunda Beşiktaş, Akşehirspor, Başakşehirspor, Antalyaspor, Altınordu yer alırken B grubunda ise Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kayserispor, Samsunspor ve Konyaspor mücadele ediyor.

Turnuva öncesi stadyumda ısınan futbolculara ziyaret edip başarılar dileyen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, maçları yönetecek hakemlere ve teknik kadrolara da başarı dileklerini iletti.

23 -24 Ağustos tarihlerinde devam edecek turnuvanın final maçı 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 18.00'de Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda oynanacak.

Turnuvanın ilk günü sabah yapılan maçlarda sonuçlar şu şekilde:

A Grubu Karşılaşmaları:

Beşiktaş: 0 Antalyaspor: 0, Akşehirspor: 1 Başakşehir: 0, Altınordu: 2 Başakşehir: 0, Beşiktaş: 4 Akşehirspor: 1

B Grubu Karşılaşmaları:

Fenerbahçe: 1 Samsunspor: 0, Kayserispor: 2 Gençlerbirliği: 0, Konyaspor: 1 Kayserispor: 0, Fenerbahçe: 1 Gençlerbirliği: 2