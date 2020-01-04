Milli mücadelenin 100'üncü yılına görkemli açılış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli mücadelenin 100'üncü yılına görkemli açılış - Son Dakika

Milli mücadelenin 100'üncü yılına görkemli açılış

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta düşmana karşı başlatılan milli mücadelenin 100'üncü yıldönümü kutlamaları, havai fişek ve lazer gösterilerinin de olduğu görkemli bir törenle başladı.

Milli mücadelenin 100'üncü yılına görkemli açılış, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta düşmana karşı başlatılan milli mücadelenin 100'üncü yıldönümü kutlamaları, havai fişek ve lazer gösterilerinin de olduğu görkemli bir törenle başladı. Onlarca etkinliğin düzenleneceği kutlamalar, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü olan 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek final töreniyle son bulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan 100'ncü yıldönümü kutlamalarının startı, Kahramanmaraş Valiliği önündeki Şehitleri Duvarı'nın açılışı ile verildi. Daha sonra protokol ve vatandaşların katılımıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Dün akşam gerçekleştirilen yürüyüş sırasında milli mücadelenin yaşayan tanıklarından olan Kahramanmaraş Kalesi'nden hava fişekler atılıp lazer gösteri düzenlendi. Şehrin her yerinden izlenen gösteride gecenin karanlığını havai fişek ve lazer gösterisi aydınlattı.

Yürüyüş, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde son buldu ve burada 100'üncü yıl etkinliklerinin tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, 12 Şubat'ın hem Kahramanmaraş hem de Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Anadolu'nun muhtelif yerlerinde görevim gereği bulundum. Gerçekten Türkiye'nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten, en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı Kahramanmaraş'ın kurtuluşu olan 12 Şubat'tır" dedi.

GÜNGÖR: TÜM İLÇELERDE ETKİNLİK YAPILACAK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise 2020'nin Kahramanmaraş için çok önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: .

"100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığımız etkinliklerin bu şehirde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, hanımefendilere ve beyefendilere dokunmasını, etki oluşturmasını istiyoruz. Kahramanmaraş'ımızı bir bütün olarak ele aldık ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapacağız."

KAPANIŞI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Gerek il merkezinde gerekse de ilçelerde birçok etkinliğin düzenleneceği kutlamaların finali ise 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.


Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:07 Kaynak: DHA
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