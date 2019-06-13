Son Dakika Haberleri: Milli mücadelenin 100'üncü yılında 1919 ağaç dikildi
Son Dakika Güncel Haber

Milli mücadelenin 100'üncü yılında 1919 ağaç dikildi

2 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı köylerde çevre günü etkinlikleri ve milli mücadelenin 100. yılı kapsamında 1919 adet ağaç dikildi.

Milli mücadelenin 100'üncü yılında 1919 ağaç dikildi, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı köylerde çevre günü etkinlikleri ve milli mücadelenin 100. yılı kapsamında 1919 adet ağaç dikildi.

TÜMAD Madencilik rezerv bölgelerine yakın köyler arasında yer alan Şahinli, Kocabaşlar Yeniceköy, Subaşı, Çamyurt'da ikamet eden Lapseki İsmail Baykurt Ortaokulu öğrencileri ile birlikte bir organizasyon düzenledi. Lapseki Orman İşletme Şefliğinin belirlediği alana, "Milli Mücadelenin 100. Yılında 1919 Ağaç" sloganıyla 1919 adet fidan dikimi yapıldı. Ağaç dikim törenine Lapseki Altın Madeni İşletmesi Halkla İlişkiler Yöneticisi Şaban Kılıçhan ve şirket yetkilileri katıldı. Minik öğrenciler elleriyle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi. Şaban Kılıçhan etkinlikte yaptığı açıklamada, "Doğayı ve çevreyi korumada bizlere büyük görev düşmektedir. Gelecek nesillere yaşanılabilir ve yeşil bir çevre bırakmak için bu konuda çok çalışmamız gerekmektedir. Çocuklar ve ağaçlar geleceğimiz açısından oldukça önemlidir. Çocukların ve gençlerin çevreye olan duyarlılığını artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri TÜMAD tarafından daha sık gerçekleştireceğiz" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Madencilik, Çanakkale, Lapseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altay Bayındır, Kosova'da yaşanan gerginliği anlattı: Hoş olmayan bir yaklaşım vardı Güney Kıbrıs'taki vahşi cinayetlerin sorumlusu seri katilin son kurbanının da cesedine ulaşıldı Çanakkale'de ağaca yıldırım düştü, 8'i gebe 10 inek telef oldu A Millilerin bu şehirde mağlubiyeti yok! Kampanya başlattılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 13:12:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli mücadelenin 100'üncü yılında 1919 ağaç dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]