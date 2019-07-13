Son Dakika Haberleri: Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına atladılar
Son Dakika Güncel Haber

Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına atladılar

3 saat önce

Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum'da Kayakla Atlama gösterisi yapıldı.

Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına atladılar, System.String[]
Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum'da Kayakla Atlama gösterisi yapıldı.

Avrupa'nın en büyük ikinci atlama kulesinde çim zemin üzerine atlayan sporcular renkli görüntüler oluşturdu. Sporseverlerin ilgi gösterdiği atlayışlarda milli sporcular kileden atlayarak Erzurum'un semalarında adeta süzüldüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Kayakla atlama sporcularımız bugün milli mücadelenin 100 yıl faaliyetleri kapsamında atlama gösterisi gerçekleştirdiler. Milli mücadele meşalesi Erzurum'da yakılmıştı. Bugün atlama kulelerinde atlama yarışmaları tertipledik. Milli sporcularımız atlayışlarını gerçekleştirdiler. 100. Yıla özel 100 faaliyet gerçekleştiriyoruz" dedi. - ERZURUM
Erzurum, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı, sevgilisiyle öpüşürken frikik verdi Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi! ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına atladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]