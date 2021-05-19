Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal mesafeye uyulup, maske takılarak anıta çelenk sunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan tarafında kanal boyunda buluna Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu Daha sonra Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan bir konuşma yaptı. Kayhan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 102'nci yıldönümünde sizlerle toplanmış bulunmaktayız. 19 Mayıs Bundan tam 102 yıl önce, milletimizin ya İstiklal ya Ölüm parolası ile çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı yolculuğun ilk adımıdır. 19 Mayıs; Tarih sahnesinde Milletimizin bir defa daha şaha kalkmasıdır. 19 Mayıs Türk Milletinin azminin ve manevi gücünün ispatıdır, Milli Egemenlik ve Milli İradenin hakimiyet günüdür, Geleceğimizin teminatı olan gençliğimize güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını temsil ettiği gibi, bu ülkenin evlatlarının da el ele verdiği zaman her meselenin üstesinden geleceğini anlatmaktadır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele dolaşmasını ve mücadelemizin 102'nci yıl dönümünü, o günkü heyecan ve coşkuyla yaşandığını ifade eden Kayhan, "Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha iyi anlıyoruz. Bu yıl kutlu mücadelemizin 102'nci yılında ülkemizin yaşadığı Covid-19 sürecini de göz önünde bulundurarak sosyal mesafe kurallarına uygun kutlamalar hazırladık. Hafta içi yaptığımız birçok etkinlikle halkımıza 19 Mayıs coşkusunu yaşatmaya çalıştık" diye konuştu. - MALATYA