Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak! "Ya istiklal ya ölüm" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak! 'Ya istiklal ya ölüm' - Son Dakika Magazin

Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak! "Ya istiklal ya ölüm"

6 saat önce

Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Rıza Kocaoğlu, Hilmi Cem İntepe, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli'nin paylaştığı, "Ya İstiklal ya Ölüm" bu akşam (16 Mart Pazartesi) saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak!

Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür,  Rıza Kocaoğlu, Hilmi Cem İntepe, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli'nin paylaştığı, "Ya İstiklal ya Ölüm" bu akşam (16 Mart Pazartesi) saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.


Yönetmenliğini Yasin Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin'in kaleme aldığı "Ya İstiklal ya Ölüm" ün ilk bölümünde;


İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul'un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak.


Tarihler bundan tam 100 sene önce 16 Mart 1920'yi göstermektedir. Bomboş sokakların sessizliğini işgal kuvvetlerine ait askerlerin postal sesleri bozmaktadır. Kamyonlardan inen Hindu ve İngiliz askerlerinin girdiği karakolda çıkan çatışmalar sonucu acı kayıplar yaşanmaktadır.


İstanbul Telgraf Merkezi'ne işgalin haberi ulaştığında moraller bozulmuştur. Fakat böylesine zorlu bir günde dimdik ayakta durmak gerekmektedir. Ankara ile irtibat kurmayı başaran İstanbul Telgraf Merkezi, kendi üzerine düşen vazifeyi öğrenecektir. Ancak işgal kuvvetlerinin oraya da baskın yapması, durumu vahim bir hale getirecektir.


İstanbul'da tüm bunlar yaşanırken, Ankara'da teyakkuz halindedir. İşgal güçlerinin İstanbul'da yaptıkları, Ankara'da bulunan Mustafa Kemal ve yanındakileri de birçok tedbir almaya itmektedir. İstanbul'daki Mebussan Meclisi'nin işgal güçlerince zorla kapatılması, Ankara'da meclis kurma fikrine daha da yardımcı olmuştur ve İstanbul'daki mebuslar zor koşullar altında Ankara'ya gitmeye çalışmaktadırlar.


İstanbul'un işgali halk arasında da huzursuzluğa neden olmuştur ve vatanseverler vatanı kurtarmak için çareler aramaya başlamıştır. Topkapılı Mehmet, Hüsamettin Bey, Ethem Pehlivan, Galip, Halide Edip başta olmak üzere, daha nice isimsiz kahramanın bu işgal karşısında tek bir düşüncesi vardır: "Ya İstiklal ya Ölüm."

Birkan Sokullu, İlker Kızmaz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:08 
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