Son Dakika Haberleri: "Milli Muharip Uçağı" Fransa'da görücüye çıktı
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"Milli Muharip Uçağı" Fransa'da görücüye çıktı

53 dakika önce

TUSAŞ, "Milli Muharip Uçağı"nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkardı.

TUSAŞ, "Milli Muharip Uçağı"nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkardı.
Milli Muharip Uçağı Fransa'da görücüye çıktı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:08 Kaynak: AA
Paris
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