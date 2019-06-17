"Milli Muharip Uçağı" Fransa'da görücüye çıktı (2)
1 saat önce
TUSAŞ, "Milli Muharip Uçağı"nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:12 Kaynak: AA
TUSAŞ, "Milli Muharip Uçağı"nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris
Airshow'da görücüye çıkardı.
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