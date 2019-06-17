Son Dakika Haberleri: 'Milli Muharip Uçağı' ilk kez Fransa'da tanıtıldı
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'Milli Muharip Uçağı' ilk kez Fransa'da tanıtıldı

37 dakika önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Milli Muharip Uçağı'nın birebir modelini ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledi.

'Milli Muharip Uçağı' ilk kez Fransa'da tanıtıldı , System.String[]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Milli Muharip Uçağı'nın birebir modelini ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:13 
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