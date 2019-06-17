'Milli Muharip Uçağı' ilk kez Fransa'da tanıtıldı
37 dakika önce
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Milli Muharip Uçağı'nın birebir modelini ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:13
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Milli Muharip Uçağı'nın birebir modelini ilk kez Paris
Havacılık Fuarı'nda sergiledi.
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