Milli Muharip Uçak için kritik gelişme!

TEI (TUSAŞ Motor Sanayii) tarafından geliştirme sürecine başlanan Milli Muharip Uçak daha ortada prototip bile olmadığı halde yapısal bileşenlerine uygulanan yorulma test sürecinin yüzde 70'ini tamamladı. Peki bunu nasıl başardı?

Milli Muharip Uçak test süreci, yapay zeka sayesinde kısaldı!

TUSAŞ, yapay zeka kullanarak ürünlerin parçalarına ait gerçekleştirilen testler sayesinde yorulma testlerini yüzde 70 oranında azalttı. Bunu da millileştirmeyi başardığı yerli yazılımlar sayesinde gerçekleştirdi. Buna ek olarak testler esnasında ortaya çıkan hurda malzeme oranının düşürülmesi ve test esnasında oluşan enerji tüketiminin azaltılması hedeflenecek.

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Konuyla alakalı açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil şunları söyledi:

Hava araçlarımızın dünya standartlarında ve yarının teknolojileri ile geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şirketimizin Amerika'da bulunan ofisindeki mühendislerimiz ve alanında uzman akademisyenler ile ortak çalışma meyvelerini verdi.

Bir kabiliyeti daha millileştirmiş bulunuyoruz ve bunu ülkemizin saygın üniversitelerinden TOBB Üniversitesi ile de doğruladık. Daha ileri teknolojilerin de kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin havacılık ekosistemine katkı sağlayacak gelişmelere imza atan herkese teşekkür ediyorum.

Bu alanda testlerin yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojilerinin kullanılarak yapılıyor olması da bilimsel olarak doğrulandı. Ayrıca sonraki aşamada hava aracı yapısallarında kullanılacak metaller, kompozit polimer malzemeler ve titanyum alaşımları gibi malzemeler için de uygulanmasına yönelik çalışmalara başlandı.

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