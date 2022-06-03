Milli Muharip Uçak için motor teslimatı yapıldı: Üretim başlıyor!

Savunma Sanayii Başkanlığı, hava araçları konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün paylaşılan bir habere göre, Milli Muharip Uçak seri üretime girmeden önce geliştirilecek 3 prototipte kullanılacak F-16 (F110) motoru teslim edildi.

Milli Muharip Uçak için 6 adet F-16 (F110) motoru teslim edildi!

ABD, Milli Muharip Uçak için beklenen motoru TUSAŞ'a teslim etti. Halihazırda ise bu jetin yapısal parçalarının üretiminin büyük oranda tamamlandığı belirtiliyor. İlk prototipin üretiminin ise önümüzdeki günlerde başlayacağı söylendi.

Uzun yıllar önce Thomas Edison tarafından kurulan General Electric, günümüzde en saygın jet motor üreticileri arasında yer alıyor. Öyle ki General Dynamics, Türkiye'nin de kullanıcıları arasında olduğu F-16 uçaklarında General Electric'in F110 motorlarını kullandı.

Milli Muharip Uçak, ABD'nin kimseye vermediği F-22 ile aynı güçte olacak!

Nitekim bunun oldukça isabetli bir seçim olduğunu görüyoruz. Zira 40 yıldır alternatif ihtiyacı olmadan yapılan geliştirmelerle birlikte üretimine devam ediliyor. TUSAŞ ise MMU üzerinde F-16'lardan alışık olduğu bu motorla ilk prototiplerini üretecek.







Tabii yalnızca 3 adet prototipte bu motor kullanılacağı için 6 adet sipariş edildi. Fakat TUSAŞ'ın asıl planı F-35 ile F-22 arasında bir jet üretebilmek. Dolayısıyla ilerleyen dönemde F-22'de kullanılan Pratt & Whitney F119 (F119-PW-100 varyantı) motoru ile aynı gücü üretebilecek, yani 35 bin pound itkiye sahip olacak bir motor geliştirileceği söylendi.

Bununla birlikte, ilk üretilen prototipin 2023'te hangardan çıkması bekleniyor. Daha sonra motor testleri başlayacak. F110 motoruyla ilk uçuş ise 2025'te gerçekleşecek. Bu evreden sonra eğer tüm testler olumlu geçerse bir kaç ay içerisinde seri üretime alınabilecek.

TEİ tarafından geliştirilecek yerli jet motoru ise muhtemelen yine bu süreç içerisinde prototip üretim sürecine geçecek. Fakat MMU üzerine monte edilip testlerin tamamlanması, ardından seri üretime girmesi, 5 ila 10 yıl arasında bir vakit alacak. Tabii bunların normal, hatta oldukça iyimser süreler olduğunu belirtelim.

Fakat TEİ'nin bu konuda kendine güveni oldukça yüksek. Öyle ki TS 1400 gibi Gökbey ve ATAK helikopterleri için geliştirilen motoru bile beklenenden yaklaşık 1 yıl erken -2022 sonu- teslim etmeyi hedefliyor. Dolayısıyla 2030'a gelmeden yerli motora sahip jet uçakları havada görebiliriz.

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