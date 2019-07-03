Milli Muharip Uçak için teknisyen yetiştirilecek

TUSAŞ ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için teknisyenler yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

TUSAŞ ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için teknisyenler yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

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