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Milli Muharip Uçak için teknisyen yetiştirilecek

1 saat önce

TUSAŞ ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için teknisyenler yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Muharip Uçak için teknisyen yetiştirilecek, System.String[]
TUSAŞ ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için teknisyenler yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:22 
Ekonomi
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