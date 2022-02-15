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Milli Muharip Uçak, ilk kez Asya pazarında sergilenecek - Son Dakika

Milli Muharip Uçak, ilk kez Asya pazarında sergilenecek

15.02.2022 11:51
Milli Muharip Uçak, ilk kez Asya pazarında sergilenecek

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde milli imkanlarla geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın bire bir modeli ilk kez Asya pazarında sergilenecek.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde milli imkanlarla geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın bire bir modeli ilk kez Asya pazarında sergilenecek. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Asya ülkeleri ile tarihten gelen yakın ilişkilerimizi havacılık alanında geliştirmek adına yeni iş modelleri üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

TUSAŞ'dan yapılan açıklamaya göre; şirket 15-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Asya'nın en önemli havacılık organizasyonları arasında yer alan ve iki yılda bir olmak üzere gerçekleştirilen Singapur Airshow'a katılacak. Fuarda, milli imkanlarla geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın bire bir modeli ilk kez Asya pazarında sergilenecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Singapur Airshow'da bir kez daha yer alacak olmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Asya pazarına önem veriyoruz. Malezya ve Kazakistan başta olmak üzere bu büyük pazardaki varlığımızı güçlendirmek adına hem akademik alanda hem de üretim odaklı olarak iş birliklerimizi artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız vereceğimiz bir dönem için önemli adımlar atmaya kararlıyız. Asya ülkeleri ile tarihten gelen yakın ilişkilerimizi havacılık alanında geliştirmek adına yeni iş modelleri üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Singapur Airshow'a ülke ve şirketlerden katılacak olan askeri ve sivil temsilciler ile bir araya gelerek kapasite geliştirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi.


Milli Muharip Uçak, ilk kez Asya pazarında sergilenecek
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Milli Muharip Uçak, Havacılık, Milli, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Muharip Uçak, ilk kez Asya pazarında sergilenecek - Son Dakika


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