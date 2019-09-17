Son Dakika Haberleri: Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te
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Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te

1 saat önce

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde, aralarında Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli ilk kez TEKNOFEST'te gösterildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde, aralarında Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli ilk kez TEKNOFEST'te gösterildi.

Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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