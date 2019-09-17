Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde, aralarında Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli ilk kez TEKNOFEST'te gösterildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:26 Kaynak: AA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde, aralarında Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli ilk kez TEKNOFEST'te gösterildi.
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