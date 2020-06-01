Milli okçu Ali Aydın'ın hedefi önce kota, sonra olimpiyat madalyası - Son Dakika

Milli okçu Ali Aydın'ın hedefi önce kota, sonra olimpiyat madalyası

Mersin'de çalışmalarını sürdüren milli okçu Ali Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli okçu Ali Aydın'ın hedefi önce kota, sonra olimpiyat madalyası, System.String[]

Mersin'de çalışmalarını sürdüren milli okçu Ali Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.

Uzun süre önce futbol oynadığı sahada okçulukla tanışan 18 yaşındaki Ali Aydın, kısa zamanda çok sayıda başarıya imza atarak adından söz ettirdi.

Son olarak geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de 1-7 Temmuz'da gerçekleştirilen Dünya Kupası 4. Ayak Yarışması'nda, Samet Ak ve Mete Gazoz'la birlikte yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile altın madalyaya ulaşan Ali Aydın, başarısını daha ileri noktaya taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kovid-19 salgını sürecinde ev antrenmanlarıyla formunu korumaya çalışan milli sporcu, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından gerekli izinlerin alınmasının ardından saha çalışmalarına tekrar döndü.

Aydın: "Sahada çalışmayı ve kamplarımızı çok özledim"

Ali Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir süre evde çalıştığını söyledi.

Vücudun toparlanması ve reflekslerin kaybolmaması için ev çalışmalarının önemli olduğunu anlatan milli okçu, "Hocalarımızın gönderdiği programa göre çalışmalarımız sürdü. Evde yaptığımız antrenmanların verimli geçtiğini düşünüyorum. Evde canlı yayın üzerinden bağlanıp, takım arkadaşlarımla antreman yapıyorduk. Sanki normal kampta ok atıyorum hissi veriyordu ama bu süreçte sahada çalışmayı ve kamplarımızı çok özledim." diye konuştu.

Saha antrenmanlarını sıcak havaya rağmen sürdürdüğünü dile getiren Ali Aydın, şunları kaydetti:

"Eylül ve ekimde bazı şampiyonaların düzenlenmesi bekleniyor. Daha kesinleşmedi. Asıl hedefim Tokyo Olimpiyat Oyunları. Olimpiyat için kota yarışmaları olacak. Uzun süreden beri ona hazırlanıyoruz. Kendimi hazır hissediyorum. Daha zaman var ve bu performansın üzerine ekleme yapacağım. Kota yarışmalarında başarılı olacağımı düşünüyorum. Her sporcunun hayali olimpiyatlara gitmek. Olimpiyat bu işin zirvesi ve ben orada madalya kazanmak istiyorum. Çalışmalarıma bu hedefle devam ediyorum."

Ali Aydın, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli okçu Ali Aydın'ın hedefi önce kota, sonra olimpiyat madalyası - Son Dakika Spor
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