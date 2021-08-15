Milli okçu Ceren Koçur, Gençler Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda ikinci olarak podyuma çıktı

Gençler Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Ceren Koçur, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlen Dünya Gençler Şampiyonası'nın son gününde Ceren Koçur, klasik yay kadet kadınlar kategorisinde final mücadelesi yaptı.

Ay-yıldızlı sporcu, finalde Fransız rakibi Caroline Lopez'e 6-4 kaybetti ve ikinci sırada gümüş madalyanın sahibi oldu.