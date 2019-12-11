Milli okçu Mete Gazoz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli okçu Mete Gazoz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Milli okçu Mete Gazoz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli okçu Mete Gazoz, AA'nın

Milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında iki yıl üst üste altın madalya kazanan, Antalya ve Şanghay ayaklarında kürsüye çıkan, Avrupa ve dünya rekorları kıran Mete Gazoz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun, "Selin Ardından" fotoğrafı için oy kullanan Mete, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" karesini tercih etti.

Milli okçu, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'nun " Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" fotoğrafı için oy verdi.

Mete, "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" fotoğrafını, "Çok güzel bir fotoğraf. Türk bayrağının sudaki yansıması beni etkiledi." sözleriyle yorumladı.

Mete Gazoz, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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