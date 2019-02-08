Milli Okçu Torun, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Asat Spor Kulübünün Zehra Özbey Torun
, milli takım kampında Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Türkiye
Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı'nda yer alan Torun, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta, Dünya Şampiyonası öncesinde 10-16 Nisan'da Dubai
'de düzenlenecek 5. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralaması yarışmasında, 29 Nisan- 5 Mayıs
'ta ise İtalya
'da yapılacak Para Okçuluk Avrupa
Kupası'nda mücadele edecek. Milli okçu daha sonra 2-9 Haziran'da Hollanda
'da yapılacak Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na katılacak.
"Özveri ile çalışıyorum"
Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasının 2020 Tokyo
olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına katılmak için kota özelliği taşıdığını söyledi.
Paralimpik oyunlarının, her sporcunun ve spor emekçisinin olmak istediği yer olduğunu aktaran Torun, "2016 Rio Paralimpik oyunlarında çeyrek final yarışma başarısını gösterdim. 2020 Tokyo'da da bulunmak ve madalya kazanmak için muazzam bir özveri ile çalışıyorum." diye konuştu.
Paralimpik Oyunların, toplumsal değişimi sağlamak için dünyanın bir numaralı spor etkinliği olduğuna inandığını vurgulayan Torun, Antalya halkının ve karar vericilerin paralimpik hareketin bir parçası ve destekçisi olmalarını istediğini kaydetti.