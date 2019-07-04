Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz Göztepe için yarışacak
27 dakika önce
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Göztepe'ye transfer oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:34 Kaynak: AA
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Göztepe'ye transfer oldu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, klasik yay kategorisinde yarışmalara katılan Yasemin Ecem Anagöz'ün Göztepe adına yarışacağı bildirildi.
Yasemin Ecem Anagöz, Türkiye
'nin son dönemde önemli başarılar elde ettiği okçuluk branşında kadınlar klasik yayda geçen yılın sporcusu seçildi.
Milli okçu, geçen yıl Polonya
'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa
Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Instagram, Facebook ve WhatsApp'taki kesintiyle ilgili büyük şüphe
Kolarov'dan Roma'ya rest: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum
Chelsea'de Lampard dönemi resmen başladı
Neymar'ın istekleri dudak uçuklattı