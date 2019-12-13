Milli okçular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli okçular, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor

Milli okçular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, milli sporcular Yasemin Ecem Anagöz ve Oğuzhan Küçük, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli okçular, AA'nın

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, milli sporcular Yasemin Ecem Anagöz ve Oğuzhan Küçük, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Ergin, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını oyladı.


Kadınlar klasik yayda 2018 yılının sporcusu seçilen milli okçu Yasemin Ecem Anagöz de haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarına oy verdi.


Milli okçu Oğuzhan Küçük de haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.


Teknik direktör Göktuğ Ergin, oylama sonrası yaptığı açıklamada, her kategoride seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, "Asıl şaşkınlıkla baktığım, milyonlarca fotoğraf içerisinden bu sadeleştirmeyi kimler yaptı? Gerçekten seçilen fotoğraflar birbirinden güzel. İçlerinden bir tanesini 'Bu çok iyi' diye belirlemek çok zor oldu. Bana göre fotoğrafların hepsi çok güzeldi." diye konuştu.


Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz de yarışmadaki fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Seçim yapmanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Anagöz, "Gerçekten çok kaliteli, güzel fotoğrafların aynı zamanda anlamlı olması, onlara daha bir çekicilik katıyor. Fotoğrafları çok beğendim." dedi.


Milli okçu Oğuzhan Küçük de fotoğrafları seçmekte zorlandığını, güzellikten ziyade kendisine daha uygun gelen fotoğrafları seçtiğini belirtti. Küçük, en çok Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını beğendiğini kaydetti.

Hakan Burak, Sarıkamış, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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