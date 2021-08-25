Milli okçular, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da başladı

Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası Finali'nde mücadele edecek Okçuluk Milli Takımı, hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Gloria Sports Arena'da kamp yapan milli takım, çalışmalarını 15 Eylül'e kadar burada sürdürecek.

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki kampta, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz da yer alıyor.

Dünya Okçuluk Şampiyonası 19-26 Eylül, Dünya Kupası Finali ise 28-30 Eylül tarihlerinde ABD'nin Yankton kentinde düzenlenecek.