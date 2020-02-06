Milli okçular, TMOK'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli okçular, TMOK'u ziyaret etti - Son Dakika Spor

Milli okçular, TMOK'u ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Okçuluk Federasyonunun (TOF) olimpik sporcu havuzunda yer alan sporcular, antrenörler ve destek elemanları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) merkezi olan Olimpiyat Evi'ni ziyaret etti.

Milli okçular, TMOK'u ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Okçuluk Federasyonunun (TOF) olimpik sporcu havuzunda yer alan sporcular, antrenörler ve destek elemanları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) merkezi olan Olimpiyat Evi'ni ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, spor koordinatörü Erdem Doğan'ın karşıladığı milli sporculara, ziyaret sırasında TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu ile yöneticiler Hakan Çakıroğlu ile Cumhur Yavaş da eşlik etti.

Türkiye'nin olimpiyat oyunlarındaki tarihi, bu güne kadar elde ettiği başarılar ve TMOK'un işleyiş yapısı hakkında bilgi alan okçular, Olimpiyat Sergisi ve Olimpiyat Evi Kütüphanesi'ni inceleme fırsatı buldu.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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