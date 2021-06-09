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Milli okçulardan Tokyo'da madalya sözü - Son Dakika

Milli okçulardan Tokyo'da madalya sözü

09.06.2021 12:24
Milli okçulardan Tokyo'da madalya sözü, System.String[]

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Okçuluk Milli Takımı, 'Milli Okçular Buluşması' programı kapsamında Okçular Vakfı yöneticileriyle bir araya geldi.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Okçuluk Milli Takımı, 'Milli Okçular Buluşması' programı kapsamında Okçular Vakfı yöneticileriyle bir araya geldi. Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazandıkları başarılarla Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme hakkı elde eden Milli sporcular Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'un da yer aldığı programa, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: OKÇULARIMIZIN MORALİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye'de okçuluğun yükseliş içinde olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Yasemin ve Mete olimpiyat kotasını aldılar. Bu ay devam eden müsabakalar var onlara da katılacaklar ve temmuz ayında olimpiyatlarda inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bugün başkanlarımıza birlikte takımı ağırladık. Bunu zaman zaman yapıyoruz hem onları motive etmeye çalışıyoruz hem onları dinlemek istiyoruz. Morallerini yüksek tutmak için çalışıyoruz. Okmeydanı'ndan Tokyo'ya olimpiyat başarısı için ülkemizi temsil edecek olan, parlak arkadaşlarımızı biz sadece dinlemek için buradayız. İnşallah onlar da en iyi şekilde üstlerine düşeni yapacaklar. Altın madalya için yarışacak olan arkadaşlarımızı en iyi dileklerle kamplarına uğurluyoruz" diye konuştu. HAYDAR ALİ YILDIZ: HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZ SPORCULARIMIZLA OLACAKMilli okçularla buluşmaktan gurur duyduğunu söyleyen, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,  "Milli okçularımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz. En büyük onuru da okçularımızın elde ettiği başarı ile yaşayacağız. Maddi manevi her türlü desteğimiz okçularla birlikte olacak. Onların Tokyo'da dünyanın her yerinde göğüslerindeki Ay-Yıldızlı bayrağımız bizim iftihar vesilemiz olacak. Her şey onların başarıları için, bu milletin en güzel temsil edilmesi için" ifadelerini kullandı. ABDULLAH TOPALOĞLU: TOKYO'DA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLERTürkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu da, "Bu davet okçularımıza büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Sporcularımız Tokyo'da mutlaka ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir, buna inanıyoruz. Yine burada altın madalyaları ile buluşmak üzere diyoruz" dedi.METE GAZOZ: 47 GÜN SONRA ALTIN MADALYA İLE GELECEĞİZDavetten dolayı mutlu olduğunu belirten milli sporcu Mete Gazoz, "Tokyo ile ilgili altın madalya bütün çalışmalarımız o yönde. İnşallah 47 gün sonra altın madalyamızla birlikte buraya tekrardan geleceğiz" dedi.YASEMİN ECEM ANAGÖZ: ALTIN MADALYA İLE ÜLKEMİZE DÖNMEYİ İSTİYORUZAltın madalya ile Türkiye'ye dönmeyi çok istediklerini söyleyen Yasemin Ecem Anagöz, "Çok gururlu hissediyoruz ülkemiz adına altın madalya ile dönmeyi çok istiyoruz. 8 senedir takım arkadaşlarım da, ben de doğru bir şekilde çalışarak doğru sonuçlar elde etmeye başladık. Daha da iyi sonuçlarla döneceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.BAHATTİN HEKİMOĞLU: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIMParalimpik okçu Bahattin Hekimoğlu ise "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Altın madalyayı ülkeme getirmek için var gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli okçular, açıklamaların ardından Okçuluk Müzesi'ni gezdi.

Milli okçulardan Tokyo'da madalya sözü
Milli okçulardan Tokyo'da madalya sözü

Okçular, Okçuluk, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli okçulardan Tokyo'da madalya sözü - Son Dakika Spor


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