Milli Okçuların Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan birçok madalya kazanıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan birçok madalya kazanıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.



Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası devam ediyor. İlkadım Okçuluk Salonu'nda 2 Mart'a kadar sürecek şampiyonaya 25 ülkeden 184 sporcu katılıyor. Türk Milli Takımı da şampiyonada aralarında Mete Gazoz'un da bulunduğu 24 sporcu tarafından temsil ediliyor.



"Buradan alabildiğimiz kadar fazla madalya alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"



Türkiye'ye birçok Avrupa şampiyonluğu kazandırmak istediklerinin altını çizen Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "17'ncisi düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası ülkemizde, Samsun'da gerçekleşiyor. Bu turnuva bizim için Samsun'da düzenlediğimiz ilk uluslararası yarışma olma özelliği taşıyor. Onun için Okçuluk Federasyonu için çok önemli bir yarışmadayız. Bütün Avrupa'ya buradaki salonumuzu ve tesislerimizi gösterip, anlatmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın Türk sporuna yaptığı yatırımları tanıtmaya çalışıyoruz. Milli takımımız 24 sporcudan oluşuyor. Makaralı ve klasik yayda hem kadınlarda hem de erkeklerde 8 kategoride üçer sporcuyla mücadele veriyoruz. Buradan alabildiğimiz kadar fazla madalya alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek ayrılmak istiyoruz. Burası müstakil bir yarışma. Kendi içerisinde Avrupa şampiyonunu belirleyecek olan ama dünya sıralamasına ya da olimpiyatlara bir katkısı olmayacak" dedi. - SAMSUN

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