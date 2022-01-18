ÖĞRENCİ SERVİSİNDE HOSTESLİK YAPIYORDU ŞİMDİ OKÇULUK ŞAMPİYONU - Son Dakika

AKSARAY'da, öğrenci servisinde hosteslik yaparken, profesyonel okçu velinin tavsiyesiyle okçuluğa başlayan Assıya Yılmazer (30), 2 kez Türkiye şampiyonu oldu. Olimpiyat madalyalı milli sporcu Mete Gazoz'un erkekler kategorisinde birinci olduğu yarışmada, kadınlar kategorisinde birinci seçilen Yılmazer, şubatta Slovenya'da yapılacak yarışmada Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.

Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknikerliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine dönen Assıya Yılmazer, 7 yıl önce, öğrenci servisinde hosteslik yapmaya başladı. Bu dönemde profesyonel okçu olan öğrenci velisi, Yılmazer'e okçuluk sporuna başlamasını tavsiye etti. Yılmazer de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı okçuluk kursuna gidip, çalışmalara başlayarak, kendisini geliştirdi. Okçuluğun yanı sıra eğitim hayatına da yeniden başlayan Yılmazer, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nün öğrencisi oldu.

'HOBİ AMAÇLI BAŞLADIM'

Bu zamana kadar katıldığı müsabakalarda 2 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Assıya Yılmazer, Avrupa ve dünya şampiyonu olup, olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini söyledi. Yılmazer, "Aksaray Üniversitesi'nde 2 yıllık gıda teknikerliğini bitirdikten sonra Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisinde hostes olarak çalışmaya başladım. Servisteki çocuklardan birinin babası sayesinde okçuluk sporuyla tanıştım. Kendisi profesyonel olarak okçuluk yapıyormuş. Ben de ona 'Bir kez de ben deneyebilir miyim' diye sordum. Tavsiyesiyle hobi amaçlı olarak 23 yaşında spora başladım. Evimin bahçesinde atış yapmayı sürdürdüm, daha sonra antrenörüm olan İbrahim Yavuz ile tanıştım ve 2015 yılında Aksaray'a geldim. Burada da profesyonel şekilde okçuluk sporuna başladım? diye konuştu.

METE GAZOZ İLE BİRLİKTE YARIŞMIŞ

Okçuluk sporunun eğlenceli olduğu kadar zor olduğunu da anlatan Assıya Yılmazer, düzenli antrenman ve çalışmalar yaparak kendisini geliştirdiğini söyledi. Okçuluğun, hayatını değiştirdiğini dile getiren Yılmazer, 'Okçuluğu sevdiğim için sürekli düzenli bir çalışma sonrası bu duruma geldim. Aralarında milli sporcu Mete Gazoz'un da olduğu bir yarışmaya katıldım. Bu yarışma gergin olması rağmen oldukça eğlenceli bir şekilde sona erdi. O yarışmada Mete Gazoz erkekler kategorisinde birinci olurken, ben de kadınlar kategorisinde birinci oldum. Şampiyon olduğum gün çok heyecanlandım. Daha önce de kazandığım şampiyonluklarım vardı fakat bu şampiyonluk benim için çok başkaydı. Yarışmada yaşı en büyük olan bendim. Şampiyonlukta seçmeler yapıldı. Bu süreç çok zordu. O günden bugüne kadar geçen süreci düşündüğümde çok şeyin değiştiğini gördüm. Daha önce hosteslik yapıyordum, şimdi ise profesyonel olarak şampiyonluklara katılıyorum. Bunun sebebi ise azim, sabır ve sevgidir" dedi.

Şubat ayında Slovenya'da yapılacak yarışmada Avrupa şampiyonu olmayı hedeflediğini vurgulayan Yılmazer, Çevremde 'Sen okçuluk yapamazsın', 'Ok attığında ne olacaksın' diyenler de çok oldu. Şu anda ise hepsi beni destekliyor. En büyük destekçim, ailem oldu. Önümüzde 2024 olimpiyatı var. Bunun için de çalışıp çabalayacağım" diye konuştu.

OLİMPİYAT SEÇMELERİNDE KIRIK OK ENGEL OLMUŞ

Assıya Yılmazer'in antrenörü İbrahim Yavuz ise 'Hem okuyup hem de profesyonel okçuluk yaşamına devam etti. Hedefimiz 2020 olimpiyatlarına gitmekti; fakat bazı aksaklıklardan dolayı gidemedik. Assıya olimpiyat kota yarışmalarına kadar son 2 yılın Türkiye şampiyonuydu. O dönemde malzeme eksiklerimiz vardı. Olimpiyat seçmelerine gittiğinde oklarımızda kırık ve çatlaklık vardı. Bu yüzden olimpiyatlara gidemedik. Yetkiler malzemelerimizi yeniledi, biz de hedefimize ulaştık. Milli takım seçmelerine girdi, öncesinde de 3 yarışmaya katılıp derece aldı. Yarışmalara Türkiye'nin en iyi 16 sporcusu çağrıldı. Assıya orada da milli takıma girdi. 14 ile 19 Şubat'ta Slovenya'nın Lasko kentinde Avrupa Şampiyonası var. Sporcumuz oraya gidecek. İnşallah orada da iyi bir derece alır. Hem ilimiz ve ülkemiz adına bir gurur daha yaşarız. Sporcumuz çok çalıştı emek gösterdi. Kar kış, demeden çalıştı. Milli takıma seçilen sporcular içerisinde yaşı en büyük olan sporcu da Assıya'dır. Bütün sporcularıma şunu hatırlatırım; çalışan kaybeder, çok çalışan kazanır dedi.