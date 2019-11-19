Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Şahin, Erciyes Teknopark'ta kurduğu firmasında ilaçların, gıdaların ve kozmetik ürünlerin analizinde kullanılan yüksek sıvı kromatografi kolonlarını Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak üretti.



ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'ye yüksek fiyatlarla ithal edilen yüksek sıvı kromatografi kolonlarını yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretmek için kolları sıvadı. Erciyes Teknopark'ta firmasını kuran Prof. Dr. Şahin, burada firmasında ilaçların, gıdaların ve kozmetik ürünlerin analizinde kullanılan Yüksek Sıvı Kromatografi kolonlarını üretmek için çalışmalarını hızlandırdı.



Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Şahin, "Son yıllardaki çalışmalarımız ile millileşme sürecinde 2011 ve 2013 yıllarında Almanya'da kromatografi kolonlarının hazırlanması ve üretilmesi çalışmalarını gerçekleştirdim. Daha sonra ülkeme döndüğümde bunların ülkemizde üretilmesi için ar-ge çalışmalarına başladım. Bu yıl da firmamızı Erciyes Teknopark da kurarak KOSGEB desteği aldım. Şuanda da ülkemizde bulunan yüksek performanslı sıvı kromatografi kolonlarının üretimi firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir. Prototip üretimimiz sonucunda Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesine ve Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarına numunelerimizi verdik. Bunlardan da olumlu sonuçlar çıktı. 2 tür kromatografik kolon üretmekteyiz. Silür markanın dolgu maddeleri yurt dışından ithal edilmektedir ve maliyetleri yine ithallere göre düşük olarak yansımaktadır. Usil markamızda yakında yüzde 100 yerli ve milli olarak piyasaya çıkacaktır. Çünkü burada kullandığımız bütün kimyasal dolgu maddeleri ve çelik kolonu dahil ülkemiz şartlarında üretilmiş olacaktır. Bundan dolayı da gururluyuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ