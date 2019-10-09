Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı
1 saat önce
SURİYE Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:51 Kaynak: DHA
SURİYE Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye
'ye hareket etti. Ceylanpınar
'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi. Fırat
'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye
'den Türkiye'ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa
'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.
Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babası gözaltına alındı Prof. Dr. Ortaylı: İstanbul, Türkiye'nin ekonomik başkentidir ama bunun değişmesi lazım Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek!