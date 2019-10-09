Son Dakika Haberleri: Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı
Son Dakika Güncel Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı

Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı

38 dakika önce

Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktıSURİYE Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti.

Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

SURİYE Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı

Ceylanpınar, Türkiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:27 Kaynak: DHA
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