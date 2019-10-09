Son Dakika Haberleri: Milli ordu askerleri, olası harekât için türkiye'ye doğru yola çıktı (2)
Son Dakika Güncel Milli ordu askerleri, olası harekât için türkiye'ye doğru yola çıktı (2)

Milli ordu askerleri, olası harekât için türkiye'ye doğru yola çıktı (2)

1 saat önce

SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ AKÇAKALE'DE Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinde konuşlu olan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu askerleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekata katılmak üzere Kilis'ten çıkan 150 araçlık konvoyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

Milli ordu askerleri, olası harekât için türkiye'ye doğru yola çıktı (2), System.String[]

SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ AKÇAKALE'DE


Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinde konuşlu olan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu askerleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekata katılmak üzere Kilis'ten çıkan 150 araçlık konvoyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Suriye Milli Ordusu askerleri ile mühimmat taşıyan araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yaptı.


Suriye, Fırat, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:31 Kaynak: DHA
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