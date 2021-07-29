Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Macaristan'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Macaristan'da Porsche Super Cup 5. ayak yarışında mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Ayhancan Güven, hafta sonu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Hungaroring Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 14.55'te sıralama turlarına çıkacak, 1 Ağustos Pazar günü ise 13.10'da başlayacak yarışta podyum hedefiyle direksiyona geçecek.

Yarışta, 11 takım ve farklı ülkelerden 28 otomobil sporcusu mücadele edecek.