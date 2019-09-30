Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç'tan çifte şampiyonluk

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, FIA Dünya Endurance Şampiyonası'yla birlikte takip ettiği Blancpain GT Series Endurance Kupası'nı Pro-Am kategorisinde çifte zaferle tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, TF Sport takımı adına Aston Martin Vantage AMR GT3 ile mücadele eden milli sporcunun, Barselona'da koşulan sezonun 10. ve son yarışının ardından 2019 sezonunu hem pilotlar hem de takımlar klasmanında şampiyon tamamladığı belirtildi.

Salih Yoluç'un, 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'da Vallelunga pistinde yapılacak 2019 FIA Uluslar Kupası'nda milli sporcu Ayhancan Güven'le birlikte mücadele vereceği de aktarıldı.