Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayhancan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğrafa oy verdi.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oyunu kullanan Ayhancan Güven, bu fotoğrafla ilgili " Siirt'teki voleybol karesinde beni en çok etkileyen, sporun genel olarak misyonlarından bir tanesi de bu işte; küçükken hayal kurmamızı aslında bunun da bir sınırı olmadığını gösteriyor, her şartta her şekilde bu sporun yapılabileceğini ve bundan da zevk alınabileceğini gösteriyor. O yüzden bu fotoğrafı seçtim." yorumunda bulundu.

Milli sporcu, haber kategorisinde de Mehmet Emin Mengüarslan'ın " Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafına oyunu kullandı.

Bu fotoğrafı tercih etmesine ilişkin de Ayhancan Güven, "Ben bu sene uzun süredir yurt dışındaydım, zaten bu yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı da hepimiz zor bir süreç geçirdik. Tabii İzmir'deki deprem de bizi çok etkiledi, ben uzakta olmama rağmen beni çok etkiledi. Çünkü oradaki arkadaşlarımla, İzmir'deki çevrem ve ailemle orada akrabalarımız var; onlarla bu süreci biraz duygusal yaşarken bir de işte "Ayda bebek" mucizesi, ondan önce de böyle bir mucize yaşanmıştı, bu ikisi arka arkaya gelince tabii çok uzun süre geçmişti canlı süreci de takip etmiştim. Beni çok etkiledi hem bebeğin çıktıktan sonraki o bakışı hem o enkazın altında o kadar uzun süre ne kadar sağlıklı kalmış olması çok büyük mucizeydi. O yüzden onu seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'nin "Antalyalı Örümcek Adam" adlı fotoğrafına oy veren milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, fotoğrafla ilgili de "Koronavirüs döneminde aslında 2020 yılını tamamen kaplayan bu salgın döneminde insanları mutlu motive edebilmek için de böyle değişik bir format üretilmesinden ve fotoğrafın da aslında arka planı filan ülkemizin kültürünü çok iyi yansıttığı için bana çok mantıklı ve çok hoş bir fikir olarak geldi. İnsanlara moral verme açısından. Bu nedenle bu fotoğrafı seçtim." ifadelerini kullandı.