Son Dakika Haberleri: Milli Para Atletlerden Dubai'de 2 Madalya

Milli Para Atletlerden Dubai'de 2 Madalya

42 dakika önce

Para Atletizm Grand Prix'nin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda Zübeyde Süpürgeci altın, Hamide Doğangün gümüş madalya kazandı.

Milli Para Atletlerden Dubai'de 2 Madalya, System.String[]
Para Atletizm Grand Prix'nin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda Zübeyde Süpürgeci altın, Hamide Doğangün gümüş madalya kazandı.

Dubai'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde milli para atletler birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 16.53'lük derecesiyle birinciliği elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu.

Hamide Doğangün ise T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 17.41'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

Toplam 50 ülkeden 430 atletin mücadele ettiği şampiyona, 27 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:31 Kaynak: AA

Dubai, Spor
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