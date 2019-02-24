Milli Para Atletlerden Dubai'de 2 Madalya
42 dakika önce
Para Atletizm Grand Prix'nin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda Zübeyde Süpürgeci altın, Hamide Doğangün gümüş madalya kazandı.
Para Atletizm
Grand Prix'nin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda Zübeyde Süpürgeci altın, Hamide Doğangün gümüş madalya kazandı. Dubai
'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde milli para atletler birer altın ve gümüş madalya elde etti.
Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 16.53'lük derecesiyle birinciliği elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu.
Hamide Doğangün ise T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 17.41'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.
Toplam 50 ülkeden 430 atletin mücadele ettiği şampiyona, 27 Şubat Çarşamba
günü sona erecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:31 Kaynak: AA
Bilgisayar Korsanı Grubu The Dark Overlord, 11 Eylül Belgelerini Yayınladı
Galatasaray, Akhisarspor'u Kostas Mitroglou'nun Son Dakika Golüyle 1-0 Yendi
Türk Telekom Stadında Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu
Galatasaray'da Younes Belhanda ile Mariano Tartıştı!