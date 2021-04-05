Milli sporcu Emine Seçkin'den Para Badminton Turnuvası'nda 2 madalya

29 ülkeden 147 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Emine Seçkin, WH2 kategorisi tek ve çift kadınlarda mücadele etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde organize edilen 3'üncü Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nın son gününde milli sporcu Emine Seçkin 1 altın 1 gümüş madalya olmak üzere 2 madalya kazandı.

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