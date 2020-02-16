Milli para badmintoncu Halime Yıldız ve Emine Seçkin'den 2 madalya

Brezilya'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda Halime Yıldız altın, Emine Seçkin gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuva, Sao Paulo kentinde düzenlendi.

Turnuvada, milli para badmintoncu Halime Yıldız, SL3 kategorisi tekler finalinde Hindistan'dan Parul Parmar'ı 21-9 ve 21-14'lük setlerle 2-0 yenerek altın madalya elde etti.

WH1-WH2 kategorisi çiftler finalinde ise Emine Seçkin ve Belçikalı partneri Man Kei To, Çinli rakiplerine 21-15 ve 21-10'luk setlerle 2-0 mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Organizasyondaki müsabakalarını tamamlayan milli takım, 18-23 Şubat tarihlerinde yapılacak Uluslararası Para Badminton Turnuvası için Peru'nun başkenti Lima'ya gidecek.