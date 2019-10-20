Son Dakika Haberleri: Milli para badmintonculardan Danimarka'da 4 madalya
Son Dakika Spor Milli para badmintonculardan Danimarka'da 4 madalya

Milli para badmintonculardan Danimarka'da 4 madalya

31 dakika önce

Para Badminton Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Milli para badmintonculardan Danimarka'da 4 madalya, System.String[]

Para Badminton Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka'nın Odense kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda mücadele eden milli takımın 4 madalya kazandığı belirtildi.

Kadınlarda teklerde Halime Yıldız'ın SL3 kategorisi gümüş, Emine Seçkin'in WH2 kategorisi bronz, Zehra Bağlar-Halime Yıldız ikilisinin de çiftler SL3-SU5 kategorisinde bronz madalya elde ettiği ifade edildi.

Erkeklerde ise teklerde İlker Tuzcu'nun SU5 kategorisinde bronz madalya kazandığı aktarıldı.

Danimarka, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsrail basınından Barış Pınarı Harekatı itirafı: 6 yılın emeği 6 günde yok edildi
Suriye'deki Aşiretler'den Türkiye'ye çağrı: Münbiç ilçesinin kurtarılmasını istiyoruz Teröristlerden, Türkiye-Pakistan tatbikatı üzerinden alçak propaganda Son dakika: Hulusi Akar, mutabakat sonrası Suriye'deki son durumu anlattı: Teröristleri taşıyan 125 araç çıkış yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 23:29:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli para badmintonculardan Danimarka'da 4 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]