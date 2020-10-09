Milli para triatloncu Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nda mücadele edecek
09.10.2020 18:43
Milli para triatloncu Uğurcan Özer, yarın Portekiz'de başlayacak Para Triatlon Dünya Kupası'nda mücadele verecek.
Milli para triatloncu Uğurcan Özer, yarın Portekiz'de başlayacak Para Triatlon Dünya Kupası'nda mücadele verecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Uğurcan Özer'in 8 ülkeden toplam 10 sporcunun yer alacağı PTS5 kategorisinde yarışacağı ifade edildi.
Milli sporcunun yarışının yarın TSİ 12.30'da başlayacağı aktarıldı.
Para triatlonda yapılan 5 ulusal ve 1 uluslararası yarışa katılan Uğurcan'a, milli takım antrenörü Mert Onaran'ın eşlik edeceği kaydedildi.
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