Milli paraşütçünün ölümüyle sonuçlanan kazada İngiliz pilota tutuklama kararı - Son Dakika
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Milli paraşütçünün ölümüyle sonuçlanan kazada İngiliz pilota tutuklama kararı

02.05.2023 09:06

Muğla'nın Fethiye ilçesinde milli paraşütçü Orkut Baysal'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili olarak İngiliz paraşütçü Thomas Aitken tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 paraşütün çarpıştığı, milli paraşütçü Orkut Baysal'ın (39) hayatını kaybettiği, tandem (ikili) atlayış yaptığı Andaç Ünsal'ın (45) da yaralandığı kazada, diğer paraşütün pilotu İngiliz Thomas Aitken (45), tedavisinin ardından tutuklandı.

PARAŞÜT BİRBİRİNE DOLANDI

Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal, önceki gün eğitim verdiği Andaç Ünsal ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden ikili uçuş yaptı. Aynı saatlerde 1200 metre pistinden de İngiliz Thomas Aitken de tekli atlayış gerçekleştirdi. Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçen Baysal ve Ünal'ın paraşütü, yere 20 metre kala Aitken'in paraşütü ile çarpıştı, birbirlerine dolandı. Paraşütler, önce bir otelin binasına çarptı, ardından da havuz kenarına düştü. Orkut Baysal hayatını kaybetti, Ünsal ile Aitken Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünsal ile Aitken, aynı gün tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İNGİLİZ PARAŞÜTÇÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında jandarmada ifade veren Andaç Ünsal, "İngiliz paraşütçü, inişte olduğumuz bir sırada direkt olarak gelip, bize çarparak kazaya neden oldu. Şikayetçiyim" dedi. Thomas Aitken'in ise ifadesinde; diğer paraşütü fark etmediğini belirterek, "Çarptığımda durumun farkına vardım. Üzgünüm" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aitken, tutuklandı.

BİRLİKTE İLK ATLAYIŞLARI DEĞİLMİŞ

Öte yandan Ünsal, ifadesinin ardından yaşadığı Ankara'ya döndü. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Ünsal, Orkut Baysal ile defalarca kez uçuş yaptıklarını belirterek "Kaza nedeniyle çok üzgünüm, acımız büyük" dedi. Orkut Baysal cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Dikili Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.(DHA)

Milli paraşütçünün hayatını kaybettiği kazada İngiliz pilota tutuklama
Milli paraşütçünün hayatını kaybettiği kazada İngiliz pilota tutuklama
Kaynak: DHA
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Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli paraşütçünün ölümüyle sonuçlanan kazada İngiliz pilota tutuklama kararı - Son Dakika


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